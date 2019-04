Eski Galatasaraylı Podolski'den ilginç derbi tahmini

Şu anda Japon ligi takımlarından Vissel Kobe'nin formasını giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2015 yılında dünya devi Arsenal'den Galatasaray'a transfer olan Lukas Podolski, 2017 yılında Japon ligini tercih etmişti. Oynadığı futboldan ziyade derbi öncesi yaptığı paylaşımlar ve sosyal medyadan yazdıklarıyla da gündem olan Podolski, son olarak bugün oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi tahminde bulundu.

Podolski, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi GSTV'den Ebru Gürsoy'a özel açıklamalar yaptı. İşte Lukas Podolski'nin açıklamalarından bazıları...

"Kendimi bu forma ile her zaman iyi hissediyorum. Tabii ki beni özlediniz biliyorum ama Galatasaray her zaman benimle! Nerede olduğum farketmez. Mümkün olduğu zaman maçları takip ediyorum ancak Japonya'da saat farkı var. Ama nasıl oynadıklarını, skorun ne olduğunu ve bazı haberleri mutlaka internetten takip ediyorum.

"Sosyal medyamda Galatasaray taraftarı her zaman çok çılgın. Çok fazla mesaj alıyorum onlardan ve bu çok hoşuma gidiyor."

Ben bir aslanım, aslanlar onları yenecek

"Her iki taraf için önemli bir derbi. Her zaman ateşli bir mücadele olur. Fakat ben bir aslanım, ben Cimbomluyum ve Dünyanın diğer tarafından da desteklerim. Her zaman taraftarın ve kulübün yanındayım. Umarım takım taraftara bir zafer kazandırır. Benim için taraftar her zaman muhteşem olacaktır. Elbette 3 puan alabilmeyi diliyorum ama söylediğim gibi derbiler her zaman ateşli geçer. Rakip de iyi mücadele edecek ama ben Cimbomluyum. Ben bir aslanım! Umarım aslanlar onları yenecek."

Bu benim tutkum

"Fenerbahçe derbileri oynadığım en çekişmeli derbiler olmuştur. Benim için öncelikli kupa değil, her zaman sahada eğlenmek ve takımım için doğruyu yapmak olmuştur. Bu benim tutkum. Tabii ki kupalar için oynuyoruz. Ben her zaman her maçta 90 dakika takımım için mücadele ederim. Bazen kazanırsınız, bazen kaybersiniz. Futbol bu. İstanbul'da harika vakit geçirdim. Özellikle bir Fenerbahçe derbisinde gol attım. Bunun taraftar için ve kulüp için çok özel bir anlamı var. O maçları özlüyorum. Şimdi bu maçları televizyondan takip etmek çok zor geliyor.

Fenerbahçe'ye attığım gol...

Fenerbahçe'ye attığım gol ve kazandığımız kupa kariyerimin en değerli anlarından biriydi. Önemli olan kupayla birlikte Avrupa'ya gidecek olmaktı. Çok sert bir sezondu. Ama özellikle Fenerbahçe karşısında kazanarak sezonu iyi tamamladık."

Çok özel bir ilişkimiz vardı

"Bu çok özel bir bağ. Tarif etmesi güç. Sevgi akıyor. İstanbul'a, havaalanına ilk geldiğimde o sevgiyi hissettim. Basın toplantısı, ilk maçlar, muhteşem bir 3 sene ve Galatasaray taraftarının o sevgisi. Çok özel bir ikişkimiz vardı onlarla. Ama futbol devam ediyor. Şimdi Japonya'dayım ama söz veriyorum bir gün stadyuma gelip o taraftarla birlikte maç izleyeceğim. Ya da kulüp için bir şey yapacağım"

İstanbul'daki 3 senem harikaydı

"Japonya daha sessiz, orası kadar çılgın değil. Galatasaray taraftarı ve stadımız bir başkaydı. Burası hoş, güzel, rahat bir şehir. Buranın da keyfini çıkartıyoruz. Ama daha önce vurguladığım gibi İstanbul'daki 3 senem harikaydı. Kuüple olan aramdaki bağ hala sağlam. Mutlaka geleceğim."

Bir Türkiye efsanesi

"Fatih Terim bir efsane. O Galatasaray kulübü için değil, Türkiye'nin tamamı için öyle. Futbol adına yaptıkları çok mühim. Onunla Almanya - Türkiye maçı arasında oynanan EURO 2008 yarı final maçından beri tanışıyoruz. Evet maalesef onunla çalışma fırsatım olmadı ama o bir efsane."