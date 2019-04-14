Fenerbahçe'de derbi için 'efsane' motivasyonu!

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine ekstra bir motivasyonla çıkacak. Takım kaptanları Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali, arkadaşlarına efsanevi sporcuları Can Bartu'yu anlattı.

Kaptanlar "Bu derbiyi Can Bartu için kazanacağız" diyerek zafer sözü verdi. Galatasaray karşısında galibiyet dışında bir sonuç düşünmeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularına maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmamalarını söylerken, "Galatasaray maçları çok özeldir. Bu ise hepsinden özel. Can Abi için oynayacağız" dedi.

Santra ile birlikte pres isteyen Yanal, "İkili mücadelelerde topa sert olun. Sürekli hataya zorlayın ve Kadıköy'de olduklarını hissettirin" talimatını verdi.

Kale Volkan'ın

Kadroda büyük bir değişiklik yapmama kararı alan Yanal, Ekici'nin yerine Zajc'a forma verecek.

Tecrübeli hoca kaledeki tercihini ise kariyeri boyunca Kadıköy'de derbi yenilgisi olmayan Volkan'dan yana kullanacak. Kasıklarındaki ağrılar devam etse de Hasan Ali ilk 11'de yer alacak. Galatasaray'ı yenerek geleneği devam ettirmeleri gerektiğini vurgulayan Yanal, 3'er sarı kartı bulunan Dirar, Soldado, Skrtel, Elif, Harun, İsmail ve Neustadter'i ikaz etti