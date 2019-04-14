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Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem

Kıdem tazminatı sistemi değişiyor, Bakan Albayrak çalışanları yakından ilgilendiren yeni kıdem tazminatı sistemini anlattı. Peki yeni sistemde kıdem tazminatı alma şartları ve kıdem tazminatı hesaplama sistemi nasıl olacak? Kimler kıdem tazminatı alabilecek işte yeni şartlar ve merak edilenler...

Kıdem tazminatı sistemi değişti merak edilenler tüm yeni değişiklikleri Bakan Berat Albayrak anlattı. Çalışanların ise açıklamaların ardından kafaları karıştı. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi işçi, işveren tarafından işten çıkarılınca ödeniyor. Peki yeni sistemde kıdem tazminatı almak için kaç yıl çalışılması gerekecek, kimler kıdem tazminatı alabilecek en önemlisi de kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak, işte merak edinlenler...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR: Kıdem tazminatı tavanı 6 bin lirayı aştı. 4/a statüsünde çalışanlara her yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. Ancak, yüksek ücretlilerin kıdem tazminatında tavan uygulanıyor.

Kıdem tazminatında tavanın yanı sıra düşük ücretliler için geçerli olan taban rakam da arttı. Asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren en düşük kıdem tazminatı tutarı, asgari ücretteki yüzde 26’lık artıştan olumlu etkilendi.

 KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR: Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamazsınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

 KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Kıdem tazminatı, çalıştığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücreti kadardır. 1 yıllık kıdemi olan işçi 1 aylık brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı alabilmektedir. 1 yılın altındaki süreler için orantılı olarak hesaplama işlemi gerçekleştirilir. İşçinin brüt ücreti hesaplanırken sürekli olarak yapılan yardım ve primler de dahil olur. Bu sebeple, kasa tazminatı, yemek yardımı, çocuk zammı gibi ödemeler de işçinin brüt ücretine dahil edilir ve bu ücret üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. Diğer yandan, işçiler kıdem tazminatlarını o işverenin işyerinde geçirdikleri süre üzerinden alırlar.

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