Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesine tepki gösterdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katıldı.

Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu Beşiktaş-Başakşehir maçına gitmesi sert bir dille eleştirdi.

Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştüreceğine vurgu yapan Bahçeli, bundan belediye başkanı olmaz ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YSK'nın itirazlara vereceği cevap beklenmektedir. Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış, bizim değerlendirmemiz doğru.

YSK'nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak. İl genel meclisi üyesi oylarını yok farz ederek, belediye meclisi üyelerini yok farz ederek, üç tane, beş tane belediyenin aldığı yerlerdeki oy oranını esas alarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmiş insanlardır.

İddia büyük ispat edilmeli

(Bakanlardan YSK üyelerine telefon iddiası) Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli.





