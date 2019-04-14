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Ahmet Takan'dan bomba Ahmet Davutoğlu iddiası

Ahmet Takan'dan bomba Ahmet Davutoğlu iddiası

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, bugün bomba bir yazı kaleme aldı. Takan, yeni parti kuracağı iddia edilen Davutoğlu’na yer verdi

ANKARA'nın CHP’ye geçmesi, İstanbul’da devam eden belirsizliklerin AK Parti içinde tartışmalara neden olduğunu belirten Takan, uzun zamandır yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ilişkin kulis bilgilerini de paylaştı.

Davutoğlu’nun cuma günü Ankara’ya gittiğini belirten Takan, eski başbakanın 1 günlük Ankara turu yaptığını ve çok sayıda eski ve yeni AK Partili ile görüştüğünü yazdı.

Batı beni destekliyor
Davutoğlu’nun en az 50 milletvekili ile yeni parti kuracağı iddiasının kulislerde dolandığını belirten Takan’ın yazısı şöyle:

 "Hoca" yeni parti  kurma konusunda çok kararlıymış... "En az 50 milletvekili ile" yeni partisini kuracağını iddia ediyor fakat bu isimleri söylemiyormuş... "Beni Batı'da destekliyor" diyormuş... Ali Babacan'ın da kendi yanında yer alacağını iddia ediyormuş. Ancak, Davutoğlu ile görüşen AK Partililer çok temkinli. "Hoca" ile Abdullah Gül arasında uzun süredir yaşanan soğukluğun devam ettiğine dikkat çekiyorlar. Ali Babacan'ın tavrının kesinleşmesini bekliyorlar..."

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