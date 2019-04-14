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IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın

IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Türk ekonomisinin gidişatına dair değerlendirmelerde bulundu.

Thomsen, IMF/Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bir gazetecinin Türk ekonomisine ilişkin sorusunu yanıtlayan Thomsen, Türk ekonomisinin bazı sıkıntılarla karşı karşı kaldığını ve ekonominin durgunluk döneminden geçeceğini düşündüklerini belirterek, “Ama Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sıkıntıları abartmamalıyız.” diye konuştu.

Türkiye önemli tedbirler aldı

“Türkiye para politikaları da dahil son altı ayda önemli tedbirler aldı.” diyen Thomsen, ülkenin enflasyon beklentisini yeniden belirleyerek, enflasyonu düşürmek için sıkı bir para politikası izlemesi gerektiğini söyledi. Thomsen, şeffaflığa, Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ve sıkı para politikalarının devam ettirilmesine vurgu yaparak, “Ekonominin nispeten önemli sayılabilecek bu gerileme döneminde mali sektörü yakından izlemek ve gerekirse önlem almak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir görüşme yok

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, Türkiye ile tüm görüşmelerin üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yönelik yaptığı sıradan gözetim çerçevesi içinde yapıldığının altını çizerek, “Türkiye ile IMF arasında 4'üncü madde kapsamında gözden geçirme çalışmaları dışında, resmi veya perde arkasında gerçekleşen herhangi bir görüşme yok.” dedi.

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