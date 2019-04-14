HABER /  YEREL SEÇİMLER 2019

Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek

Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek

İSTANBUL'DA seçim belirsizliği devam ediyor. Ancak Türkiye gazetesi bugünkü sayfalarında mazbatanın yarın İmamoğlu'na verileceğini iddia etti.

İSTANBUL'da sayım işlemlerinin devam ettiği tek ilçe olan Maltepe’de sandıktan çıkacak sonuç bekleniyor. 1089 sandığın yaklaşık 674’ü açıldı. Seçimlere dair belirsizlik devam ederken Türkiye gazetesi ise bugünkü birinci sayfasından Ekrem İmamoğlu’na yarın mazbatanın verileceğini duyurdu.

“İmamoğlu yarın mazbatayı alacak” başlıklı haberde, “Maltepe sayımı biter, İl Seçim Kurulu birleştirme tutanağını tanzim ederse, Ekrem İmamoğlu mazbatasını alabilecek” ifadeleri yer aldı. İşte o haber:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı
Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı
Fenerbahçe'de derbi için 'efsane' motivasyonu!
Fenerbahçe'de derbi için 'efsane' motivasyonu!
Eski Galatasaraylı Podolski'den ilginç derbi tahmini
Eski Galatasaraylı Podolski'den ilginç derbi tahmini
19 yıllık hasreti bitirmek için Fatih Terim'in en önemli kozu belli oldu
19 yıllık hasreti bitirmek için Fatih Terim'in en önemli kozu belli oldu
Stephen Curry play-off'ların ilk maçına rekorla başladı
Stephen Curry play-off'ların ilk maçına rekorla başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl oldu 2019 yeni sistem
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı KOBİ'lere 566 milyonluk destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı KOBİ'lere 566 milyonluk destek
Anneler Günü ne zaman 2019 geri sayım
Anneler Günü ne zaman 2019 geri sayım
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
23 Nisan'da okullar kaç gün tatil olacak
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisine gidecek mi Bizzat kendisi açıkladı
Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisine gidecek mi Bizzat kendisi açıkladı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Sudan'da darbeyi yapan general görevi bıraktı
Balıkçılıkta av sezonu bu gece kapanıyor
Balıkçılıkta av sezonu bu gece kapanıyor
Hercai 6. bölüm fragmanı
Hercai 6. bölüm fragmanı
Yorumlar 2 yorum