Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek

İSTANBUL'DA seçim belirsizliği devam ediyor. Ancak Türkiye gazetesi bugünkü sayfalarında mazbatanın yarın İmamoğlu'na verileceğini iddia etti.

İSTANBUL'da sayım işlemlerinin devam ettiği tek ilçe olan Maltepe’de sandıktan çıkacak sonuç bekleniyor. 1089 sandığın yaklaşık 674’ü açıldı. Seçimlere dair belirsizlik devam ederken Türkiye gazetesi ise bugünkü birinci sayfasından Ekrem İmamoğlu’na yarın mazbatanın verileceğini duyurdu.

“İmamoğlu yarın mazbatayı alacak” başlıklı haberde, “Maltepe sayımı biter, İl Seçim Kurulu birleştirme tutanağını tanzim ederse, Ekrem İmamoğlu mazbatasını alabilecek” ifadeleri yer aldı. İşte o haber: