AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'daki seçim sonuçlarına 'Olağanüstü itiraz' için hazırlıklarını tamamladıklarını ve kısa sürede YSK'ya dilekçelerini vereceklerini duyurdu.
Twitter'dan açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah.— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 14 Nisan 2019
"Olağanüstü İtiraz hakkımızı kullanarak İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isteyeceğiz" demiştik. Hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde dilekçe ve eklerini YSK'ya teslim edeceğiz inşallah."
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