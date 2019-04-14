Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Yıldırım oldu.

Galatasaray'ın hem 19 yıllık Kadıköy hasretine son vermek hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak için çıkacağı Fenerbahçe deplasmanı merakla beklenirken, 19:00'da başlayacak olan maçın VAR'ı Bülent Yıldırım oldu.

Mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Ali Şansalan ile Mustafa Emre Eyisoy yer alacak.