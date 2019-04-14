Alex de Souza Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu

Derbi öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalar yapan Alex de Souza unutamadığı derbi golünü açıkladı. Aykut Kocaman'a göndermede bulunan Brezilyalı "Antrenörüm benim oynamadığım bir kadro hayal ediyordu" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Alex de Souza, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi beIN SPORTS'a özel açıklamalarda bulundu. Alex unutamadığı derbi golünü de açıkladı! Ayrıca Aykut Kocaman'a göndermede bulundu.

İşte Alex'in açıklamaları;

"Yüksek bir gürültü altında ısınıyorduk. Ama ben golü attığımda stadyuma bir sessizlik çöktü. Adeta televizyon kapanmış oldu. Arka planda ise gole sevinen Fenerbahçe taraftarının seslerini duyuyordum. Sezonun ikinci yarısıydı. Önceleri 4. sıradaydık. Antrenörüm benim oynamadığım bir kadro hayal ediyordu."

"İlk maçlarda 11'de olmuyordum. Takımdaki önemimi kanıtlamam gereken bir şampiyonluktu."

"Takımıma yardımcı olmak istiyordum ve iyi oynuyordum. Potansiyelimi ortaya koymalıydım, yüksek seviyede maçlar oynadım. Takımda daha düşük seviyede oynayan birkaç oyuncu vardı. Benimle ve antrenörle konuşmuyorlardı."