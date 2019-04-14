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Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Lewis Hamilton'ın

Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı Lewis Hamilton'ın

Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen 2019 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Çin Grand Prix'sini Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. 

Şanghay Pisti'nde yapılan yarışa Mercedes Fin pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonu başlarken, takım arkadaşı Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton ikinci, Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel ise üçüncü sırada start aldı.

Çin'de zafer 1:32'06'lık derecesiyle Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton'ın olurken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ikinci ve Ferrari pilotu Sebastian Vettel de üçüncü oldu.

Böylece Hamilton, bu sezon Bahreyn'den sonra ikinci, kariyerinin 75. zaferini elde etti. Başarılı pilot ayrıca Formula 1 tarihinin 1000. Grand Prix'sinin de galibi oldu.

Sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan'ın Bakü şehrinde 25-28 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 


Çin Grand Prix'i sonrasında pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sıraları ise şöyle oldu: 

Pilotlar klasmanı 

1- Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 68 puan
2- Valtter Bottas (Finlandiya): 62 puan
3- Max Verstappen (Hollanda): 39 puan
4- Sebastian Vettel (Almanya): 37 puan
5- Charles Leclerc (Monaco): 36 puan 

Takımlar klasmanı 

1- Mercedes: 130 puan
2- Ferrari: 73 puan
3- Red Bull: 52 puan
4- Renault F1 Team: 12 puan
5- Alfa Romeo: 12 puan 

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