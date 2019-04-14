HABER /  GALATASARAY

Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak

Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde takım arkadaşlarına yemek ısmarlayacağını söyledi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımların beraberlik lüksü yok.

Geldiği günden beri inişli çıkışlı performans sergileyen Mbaye Diagne, derbiye kendisini çok motive diyor.

Kasımpaşa forması giyerken Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atan Senegali futbolcu, Galatasaray'la da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

Kazanırsak yemekler benden

Derbiye moralli hazırlanan Galatasaray'da bombayı patlatan isim Diagne oldu. Fenerbahçe'nin lig maçlarının izlendiği video analiz toplantısında Senegalli golcü, "Fenerbahçe'yi yenersek, yemekler benden" diye konuştu.

"Fenerbahçe'ye yine gol atacağım''

Bu açıklama alkışlarla karşılık bulurken, bazı futbolcular ise 'Diagne' tezahüratı yaptı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gol atmayı seviyorum. Bunu birkaç ay önce yapmıştım. Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak. Gol atmıştım yine atarım" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü
İngiliz komedyen lan Cognito felç esprisinden 10 dakika sonra öldü
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
AK Parti'den İstanbul seçimine ilişkin yeni açıklama: Olağanüstü itiraz için hazırız
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR'ı belli oldu
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...
Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na tepki: Mazbatayı stadyuma taşımak...
Ahmet Takan'dan bomba Ahmet Davutoğlu iddiası
Ahmet Takan'dan bomba Ahmet Davutoğlu iddiası
IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın
IMF'den Türkiye ekonomisi yorumu! Sıkıntıları abartmayın
ÖNCEKİ HABERLER
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 online sorgulama
Babalar Günü ne zaman 2019 geri sayım başladı
Babalar Günü ne zaman 2019 geri sayım başladı
Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek
Türkiye Gazetesi'nden olay başlık mazbata Ekrem İmamoğlu'na verilecek
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Bekçilik sınav yeri öğrenme TC ile sorgulama
Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı
Mansur Yavaş geldi Ankara Büyükşehir Belediyesi Yıldırım'ı takipten çıkardı
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar kapalı mı MEB pazartesi açıklaması
Yorumlar