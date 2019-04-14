Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmeleri halinde takım arkadaşlarına yemek ısmarlayacağını söyledi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde takımların beraberlik lüksü yok.

Geldiği günden beri inişli çıkışlı performans sergileyen Mbaye Diagne, derbiye kendisini çok motive diyor.

Kasımpaşa forması giyerken Fenerbahçe'ye Kadıköy'de gol atan Senegali futbolcu, Galatasaray'la da aynı tarifeyi uygulamak istiyor.

Kazanırsak yemekler benden

Derbiye moralli hazırlanan Galatasaray'da bombayı patlatan isim Diagne oldu. Fenerbahçe'nin lig maçlarının izlendiği video analiz toplantısında Senegalli golcü, "Fenerbahçe'yi yenersek, yemekler benden" diye konuştu.

"Fenerbahçe'ye yine gol atacağım''

Bu açıklama alkışlarla karşılık bulurken, bazı futbolcular ise 'Diagne' tezahüratı yaptı. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'ye gol atmayı seviyorum. Bunu birkaç ay önce yapmıştım. Galatasaray formasıyla da Fenerbahçe'ye sahasında gol atmak güzel bir duygu olacak. Gol atmıştım yine atarım" ifadelerini kullanmıştı.