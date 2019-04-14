Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yarışını önde devam ettiren Ekrem İmamoğlu, derbi kararıyla ilgili eleştirilere yanıt olarak, "Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara seslenen İmamoğlu, Fenerbahçe-Galatasaray maçını stattan izleme kararının eleştirilmesine şu sözlerle tepki gösterdi;
'Gideceğim kardeşim bu kadar net'
Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş. '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Neymiş, İmamoğlu neden maça gitmiş... Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim, Bu kadar net.
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