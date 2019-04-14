HABER /  YEREL

Adana'da CHP delegesine silahlı saldırı

Adana'da CHP delegesine silahlı saldırı

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ve Yumurtalık İlçe Başkanı Mustafa Ündemir, İl delegesi İhsan Yozcu’nun uğradığı saldırıyı kınadı, yetkililere saldırganların bir an önce yakalanarak yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Çelebi ve Ündemir yaptıkları yazılı açıklamada CHP Adana İl Delegesi İhsan Yozcu’nun Cuma günü saat 22.00 sıralarında Yumurtalık’ta ilçe merkezinden Narlıören Mahallesi’ndeki evine giderken Akdeniz Mahallesinde önünün iki otomobil tarafından kesilip, saldırıya uğradığını aktardı.

Darp edilen Yozcu’nun Ceyhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındığını kaydeden Çelebi ve Ündemir, “Bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenleri de saldırı yaptıranları da nefretle kınıyoruz. İl Delegemiz İhsan Yozcu’ya acil şifa diliyor, saldırıyı gerçekleştirenlerin, varsa azmettirenlerin bir an önce yakalanıp yargı önüne çıkarılmasını ve hak ettikleri cezaya çarptırılmasını istiyoruz” diye konuştu. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! Memnuniyetle Karşılıyoruz
Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü! Memnuniyetle Karşılıyoruz
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan derbiye gitme kararını eleştirenlere bomba yanıt
WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!
WhatsApp ve Instagram tüm dünyada çöktü!
Alex de Souza Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu
Alex de Souza Galatasaray derbisi öncesi yine Aykut Kocaman'a dokundurdu
Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak
Diagne derbide Galatasaray kazanırsa takıma yemek ısmarlayacak
ÖNCEKİ HABERLER
Poşet kullanımında rekor düşüş yüzde 75 azaldı
Poşet kullanımında rekor düşüş yüzde 75 azaldı
23 Nisan üniversiteler tatil mi 22 gün tatil oldu mu?
23 Nisan üniversiteler tatil mi 22 gün tatil oldu mu?
2019 kandillerin tarihleri sırası Berat Kandili ne zaman?
2019 kandillerin tarihleri sırası Berat Kandili ne zaman?
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş'tan olay talimat
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş'tan olay talimat
2019 kişi başı hac fiyatları ne kadar oldu Diyanet
2019 kişi başı hac fiyatları ne kadar oldu Diyanet
Kelebekler neden çoğaldı deprem habercisi mi?
Kelebekler neden çoğaldı deprem habercisi mi?
Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı saat kaçta hangi kanalda
Fenerbahçe Galatasaray derbisi canlı saat kaçta hangi kanalda
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
Berat Kandili 2019 ne zaman orucu nasıl tutulur?
Yorumlar