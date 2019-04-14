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Kelebekler neden çoğaldı deprem habercisi mi?

Kelebekler neden çoğaldı deprem habercisi mi?

Çoğalan kelebek istilası neden olur, kelebekler neden çoğaldı sorusu son günlerde vatandaşların gündeminde. Kelebek istilasının son örneği de Tokat'ta yaşandı. Peki kelebekler neden çoğalır deprem habercisi midir?

TOKAT’ta koloniler halinde uçuşan kelebeklerin göçü görenleri şaşırttı. 
Tokat’ta yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşle birlikte uçuşan kelebekler dikkat çekti.

810 yılda bir normal çoğalmanın üzerinde çoğaldığı tahmin edilen kelebek kolonileri şehrin hemen hemen her tarafında fark edildi. Niksar ve Almus ilçelerinde de yoğun olarak görülen kelebek kolonilerinin uçuşmasını izleyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa koloniler halinde uçan kelebeklerin göçünü izleyen vatandaşlar o anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Birçok kelebek ise göç yolunda otomobillerin camına çarparak telef oldu.

Göç ediyorlar
Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, havaların ısınması ile birlikte diken kelebeğinin larvalarından çıkarak göç ettiğini kaydetti. Kuzeyden güneye doğru bir göç hareketine başlayan kelebeklerin insanlara ve tarım alanlarına bir zararı bulunmadığını ifade eden Şahin, kelebeklerin ekolojik dengenin bir unsuru olarak göçüne devam ettiğini sözlerine ekledi. 

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