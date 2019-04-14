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Tatilcilere kötü haber kontenjanlar azaltıldı

Tatilcilere kötü haber kontenjanlar azaltıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışından talebin artması nedeni ile yerli turiste ayrılan kontenjanların daraltılacağını söyledi.

Türkiye’nin 2018 yılında aldığı ziyaretçi sayısı bakımından dünya sıralamasında 6. sıraya yerleşmesini beklediklerini söyleyen Bağlıkaya 2018 yılında da yüzde 22 artış ile 40 milyona yakın yabancı misafir ağırlayarak rekora imza atıldığını söyledi.

"Elde ettiğimiz 29,5 milyar turizm gelirinden, turizm giderini çıkardığımızda net turizm geliri yaklaşık 25 milyar dolar oldu. Bu rakamla turizm, Türkiye’nin dış ticaret açığının yüzde 45’ini tek başına kapatmış oldu" diyen Bağlıkaya "Biz birlik olarak sektörü daha yukarılara taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Bağlıkaya, 2019 erken rezervasyon kampanyasının, son dönemine girdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Yurt dışından ülkemize olan ilginin artması nedeniyle 2019 sezonu için otel fiyatları yükseldi. İç pazara ayrılan kontenjanlar da daraltıldı. Bu nedenle bu sene erken rezervasyon kampanyası yerli misafirler için çok daha önemli hale geldi.

Yer bulma ihtimali düşüyor
Yurt dışı talep de ciddi oranda arttığı için misafirlerimizin, avantajlı fiyatlarla istedikleri tarihte yer bulmaları için erken rezervasyon fırsatlarını bitmeden değerlendirmeleri önemli. Yoksa sezonda istedikleri destinasyonda ve fiyatta yer bulamama ihtimalleri çok yüksek olacak."

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