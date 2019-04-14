Bülent Arınç'tan İstanbul seçim yorumu 'Biraz daha sabırla bekleyelim'

DENİZLİ'de düzenlenen kitap fuarına katılan TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, seçim sonuçlarını ilk kez değerlendirdi.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Kitap Fuarı'na katılan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç ve eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, kitaplarını Denizlili kitapseverlere imzaladı.

Arınç burada ‘Türkiye Siyasetindeki Anlar’ isimli bir konferans verdi. Kendi siyasi hayatının anlatıldığı Arınç-Küçük Erbakan isimli kitap hakkında vatandaşlara bilgi veren Aranıç, Türkiye siyasi tarihinin belli kısımları hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Arınç daha sonra, Arınç-Küçük Erbakan isimli kitabını imzaladı.

Gazetecilerin de sorularını yanıtlayan Arınç, yerel seçimleri de yorumladı. Seçimde her partinin kendi açısından başarılı çıktığını aktaran Arınç, AK Parti'nin toplam aldığı oyun yüzde 44’lerin aşağısında olmadığına dikkat çekti.

Ne başarı ne de başarızlık

"Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısında başarılıdır" diyen Arınç tartışmların odağında olan İstanbul ve Ankara seçimlerini ise ayrı olarak ele aldı.

Arınç, seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu seçimlerde en çok konuşulan iki büyükşehir belediyesi olan Ankara ve İstanbul’un çok az oy farklarıyla kaybedilmiş olmasını başarı olarak göremeyiz. Ancak total baktığınız zaman Genel Başkanımız Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan da aynı şeyi söylüyor; ‘Geldiğimiz noktada bir başarısızlık söz konusu değildir’ diyor.

Umulmadık iller CHP'ye gitti

CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir’i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı”

Olağanüstü itiraz yolu var

İstanbul’un bazı ilçelerinde olağanüstü itiraz yöntemine gidileceğini ifade eden Arınç, büyükşehir için de öyle bir itiraz yolunun olduğunu dile getirdi. Arınç konuşmasına söyle devam etti: “İstanbul’daki seçimlerde de en son aldığım haber, Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var.

Biraz daha sabırla bekleyelim

Kanunda bir imkanlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim. Kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul’da da çıkacak sonuç, İster Binali Yıldırım açısından olsun isterse Ekrem İmamoğlu açısından olsun elbette halkımızın takdiridir. Bunlara da saygı göstereceğiz. Büyükşehirleri 5 yıl bu arkadaşlarımız yönetecekler”