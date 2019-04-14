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Derbi hangi kanalda Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta

Derbi hangi kanalda Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçında derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir'in Beşiktaş'a yenilmesiyle zirve yolunda büyük bir fırsat yakalayan Galatasaray, hem puan farkını 3'e indirmek, hem de 20 yıldır kazanamadığı Kadıköy'de şanssızlığını kırmak istiyor.

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 32 puanla haftaya 13. sırada giren Fenerbahçe ise derbi galibiyetiyle taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de derbi öncesi tek eksik, kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici olacak. Sarı-lacivertlilerde Skrtel, İsmail Köybaşı, Soldado, Eljif Elmas, Dirar, Harun Tekin ve Neustaedter ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da ise kart cezalısı olan stoperler Marcao ve Luyindama derbide forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda Onyekuru, Linnes ve Emre Taşdemir derbide sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında oynama şansını kaçıracak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY

STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya (Ahmet Çalık), Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali (İsmail Köybaşı), Mehmet Topal, Tolgay, Zajc,  Dirar, Moses, Soldado

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