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BBP lideri Mustafa Destici'den bomba ima milleti kötüleyecek noktada değiliz

Anadolu Ajansı
BBP lideri Mustafa Destici'den bomba ima milleti kötüleyecek noktada değiliz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart seçimlerine dair konuştu. Destici "Birileri gibi bizim lehimize karar verince beğenip, bizim lehimize vermeyince milletimizi kötüleyecek ya da kararını eleştirecek noktada değiliz." dedi.

Yerel seçim öncesinde 30 ilde belediye başkan adayı çıkarmayarak Cumhur İttifakı'na destek sözü veren Destici'nde seçin sonrası açıklama geldi.  Destici partisinin bir otelde düzenlediği "Yerel Seçim Sonuçlarını Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Seçimin bitmiş olmasına rağmen tartışmaların devam ettiğini anlatan Destici, itirazların seçimin bir parçası olduğunu belirtti. Sürecin yasal bir şekilde sonlanması gerektiğini belirten Destici, şu ifadeleri kullandı: "YSK’nin vereceği karar nihai karardır. YSK'den beklenti, bütün partilere, adaylara eşit ve adil bir mesafede durarak, kararları hukuk çerçevesi içerisinde alıp, yine hukukun kendisine verdiği yetkiyi kullanarak bir karar açıklamasıdır. Bu kararın vicdanlarda da yer bulması gerekir."

Dünya Türkiye'yi izliyor
Destici, Türkiye'nin önemli problemleri olduğunu ve tüm dünyanın Türkiye'yi izlediğini belirterek, "Bütün sorunların üstesinden gelmemizin en önemli noktalarından bir tanesi Türk demokrasisinin güçlülüğünü, dünyaya bütün şeffaflığıyla göstermekten geçmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Erken yerel seçim iması
Partililere bugünden itibaren çalışmaya devam etmelerini bildiren Destici, şunları söyledi:

"Türkiye bir erken yerel seçimle karşı karşıya kalabilir. Bunun yılını söyleyemem ama 2024 yılından önce Türkiye bir erken yerel seçimle, belki önümüzdeki yıl, belki bir yıl sonra karşı karşıya kalabilir. Bu sonuçlar, bir erken yerel seçimi beraberinde getirebilir. Buna da bizim hazırlıklı olmamız lazım."

Birileri gibi dedi hangi partiyi işaret etti
Partisinin oylarının bir önceki yerel seçime göre arttığını anlatan Mustafa Destici, "Milletimiz bir karar verdi. Buna saygılıyız. Birileri gibi bizim lehimize karar verince beğenip, bizim lehimize vermeyince milletimizi kötüleyecek ya da kararını eleştirecek noktada değiliz. Bu millet irfan sahibidir, vicdan sahibidir." diye konuştu.

Milletin ekonomiyle ilgili sıkıntıları olduğunu ifade eden Destici, işçilerin kıdem tazminatı gibi çalışma yaşamıyla ilgili sorunların da bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

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