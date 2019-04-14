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Enes Ünal yine golünü attı

Enes Ünal yine golünü attı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) milli oyuncu Enes Ünal'ın bir gol attığı maçta Valladolid, sahasında Getafe ile 2-2 berabere kaldı.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan 32. hafta karşılaşmasında Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid, Getafe'yi konuk etti.

Getafe, 14. dakikada Mauro Arambarri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Valladolid, rakibine 30. dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle cevap verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Valladolid, Enes Ünal'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 üstünlük yakaladı. Mücadele, Jorge Molina'nın 90+6. dakikada penaltıdan bulduğu golle 2-2 beraberlikle tamamlandı. Getafe'de Mathias Olivera, 62. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmada 77 dakika görev yapan Enes Ünal, bu sezon Valladolid'de çıktığı 28. maçında 4 gole ulaştı.

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