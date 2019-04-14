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Fenerbahçe Galatasaray 389. kez karşı karşıya! İşte galibiyete yakın olan takım

Fenerbahçe Galatasaray 389. kez karşı karşıya! İşte galibiyete yakın olan takım

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ı ağırlıyor. 19:00'da başlayacak olan karşılaşmadan önce geçmiş yılların istatistikleri göze çarpıyor.

Kadıköy'de 19 yıldır galibiyet yüzü görmeyen Galatasaray, Lig'deki şampiyonluk hedefi için bu maçı kazanmak zorunda. Fenerbahçe ise sezonu daha üst sıralarda tamamlamak isterken, sahasında 19 yıldır mağlup olmama serisini geçirdikleri kötü sezona rağmen heba etmek istemiyor.

Öte yandan Fenerbahçe ile Galatasaray bu karşılaşmayla birlikte tarihte 389. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 388 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 123 kez galip geldi. İki takım 119 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 534 gole, Galatasaray 484 golle karşılık verdi.

Ersun Yanal ve Fatih Terim rekabeti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 9'u Süper Lig, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.

İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 11 Ağustos 2013'te yapıldı. TFF Süper Kupa'da Kayseri'de oynanan maçı Fatih Terim'in Galatasaray'ı, Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe'yi 1-0 yendi.

O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 6 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle 11. randevuyla devam edecek.

Lig'de 124. karşılaşma

Fenerbahçe ile Galatasaray, 61. sezonu oynanan lig tarihinde 123 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 40 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 156, sarı-kırmızılılar ise 118 gol kaydetti.

- Son 10 resmi maç
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 5'i berabere tamamlandı. Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 5 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

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