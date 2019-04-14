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Diyarbakır'da Galatasaray bu kez kazansın diye adak koç kesildi

Diyarbakır'da Galatasaray bu kez kazansın diye adak koç kesildi

Diyarbakırlı Galatasaray taraftarı baba ve oğlu, 19 yıldır galip gelemedikleri Kadıköy’de takımlarının galip gelmesi için koç kesti.

19 yıldır Fenerbahçe'nin sahasında galip gelemeyen Galatasaray için kolları sıvayan Diyarbakırlı taraftar Mehmet Sıdık Kutay ve 8 yaşındaki oğlu Ömer Murat Kutay, takımlarının galip gelmesi için dualar eşliğinde koç kesti. Galatasaray’ın bugün Fenerbahçe’yi yenip şampiyon olmasını dileyen baba ve oğlu, kestikleri koçu Kur’an kursu öğrencilerine bağışladı.

'Takımın üzerinde nazar var'

Kurban kesen sarı kırmızılı taraftar Kutay, Galatasaray’a Diyarbakır’dan sevgilerini gönderdiklerini söyledi. Kutay, “19 yıldır Fenerbahçe’yi yenemiyoruz, bunun nazar olduğunu düşünüyorum. Bunun için koç kesmeye karar verdik maç öncesi, inşallah bugün 19 yıllık hasretimize son veririz, Fenerbahçe’yi Kadıköy’de yeneriz, liderle puan farkımız 3’e düşer.

Allah rızası için koçumuzu keseceğiz, fakir fukaralara dağıtacağız Galatasaray kazansın diye. Mustafa Cengiz’e, Abdurrahim Albayrak’a Fatih Terim’e ve tüm futbolculara sevgi ve saygılarımı gönderiyorum” dedi.

'İnşallah şampiyon oluruz'

8 yaşındaki Galatasaray taraftarı Ömer Murat Kutay da, “Biz 19 yıldır Fenerbahçe’yi yenemiyoruz ve bunu nazara bağlıyoruz. Ben Galatasaraylıyım, o yüzden de Allah rızası için koçumuzu kesiyoruz Galatasaray kazansın diye. İnşallah şampiyon oluruz” diye konuştu.

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