Yeni Malatyaspor ile Alanyaspor yenişemedi

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, maçın hemen başında Aboubakar Kamara'nın kaleci Haydar'ın müdehalesiyle yerde kalmasıyla penaltı atışı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Adem Büyük golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Tempolu başlayan karşılaşmanın 12. dakikasında Aytemiz Alanyaspor, köşe vuruşunda Villafanez'in ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın Ceyhun Gülselam ceza sahası içinde Mina'ya yaptığı faul sonucu hakem Serkan Çınar bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Ceyhun Gülselam ise ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Penaltı atışında topun başına geçen Adem Büyük bu kez kaleci Haydar Yılmaz'ı geçemedi ve devreye 1-1'lik eşitlikle girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı ilk yarıya oranla daha düşük tempoda geçerken, Evkur Yeni Malatyaspor 10 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet için risk aldı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Evkur Yeni Malatyaspor'da Erkan Kaş hakeme itiraz etti ve 4. hakemin de uyarısıyla direkt kırmızı kart gördü ve böylece her iki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. 84. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Defansın arkasına çok iyi bir koşu yapan Efecan Karaca kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı ancak şutu az farkla auta gitti. Kalan dakikalarda Evkur Yeni Malatyaspor gol için bastırsa da skor değişmedi ve karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla her iki takımda 37 olan puanını 38'e yükseltti.