Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı!

Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı!

Ali Koç Galatasaray derbisinin son dakikalarında yerinde duramadı. Fenerbahçe'nin son dakikada galibiyeti kaçırdığı pozisyonda Ali Koç adeta yıkıldı.

Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı! - Sayfa 1

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç müthiş bir heyecan yaşadı.

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Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı! - Sayfa 2

İlk yarıda 10 kişi kalan ve ikinci yarıda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de başkan protokol tribünündeki yöneticilerle birlikte hop oturup hop kalktı.

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Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı! - Sayfa 3

Fenebhaçe'nin beraberlik golünün ardından galibiyet için yüklendiği dakikalarda yerinde durayan Ali Koç kaçan gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.

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Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı! - Sayfa 4

Maçın son dakikalarını oldukça stresli tamamlayan Ali Koç'un o anları kameralara takıldı.

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