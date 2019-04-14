Ali Koç derbinin son anlarında yerinde duramadı!
Ali Koç Galatasaray derbisinin son dakikalarında yerinde duramadı. Fenerbahçe'nin son dakikada galibiyeti kaçırdığı pozisyonda Ali Koç adeta yıkıldı.
Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçta sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç müthiş bir heyecan yaşadı.
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İlk yarıda 10 kişi kalan ve ikinci yarıda 1-0 geriye düşen Fenerbahçe'de başkan protokol tribünündeki yöneticilerle birlikte hop oturup hop kalktı.
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Fenebhaçe'nin beraberlik golünün ardından galibiyet için yüklendiği dakikalarda yerinde durayan Ali Koç kaçan gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.
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Maçın son dakikalarını oldukça stresli tamamlayan Ali Koç'un o anları kameralara takıldı.
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