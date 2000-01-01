PTT’den 23 Nisan’a Özel Tebrik Kartı

PTT’den 23 Nisan’a Özel Tebrik Kartı
PTT AŞ tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması için 23 Nisan’a özel tebrik kartı hazırladı. Vatandaşlar, PTT hizmet noktalarından kartları ücretsiz olarak olarak edinebilecek.
Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor.
Türkiye’nin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlarından PTT AŞ, tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılması için ülke genelinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.
Müşteri memnuniyetini daima önde tutarak, vatandaşların hayatını kolaylaştıran PTT AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir kampanya başlattı. Çocuklar ve büyükler için hatıra kalabilecek tebrik kartlarının basımını gerçekleştiren PTT AŞ, tebrik kartlarının dağıtımını ücretsiz gerçekleştirerek tüm vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor.
Tasarlanan çeşitli görsellerden oluşan özel tebrik kartları ücretsiz olarak PTT hizmet noktalarında sizleri bekliyor.
Ayrıca, yurtiçi varışlı APS, kurye ve posta kargosu gönderilerinin üzerine yapıştırılmak üzere kampanya görselinden oluşan etiketleri de PTT işyerlerinden edinebilirsiniz.