PTT’den 23 Nisan’a Özel Tebrik Kartı

Türkiye’de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 179 yıldır faaliyetlerini geliştirerek vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor.



Türkiye’nin en köklü, güvenilir ve saygın kurumlarından PTT AŞ, tebrik kartı gönderme alışkanlığının hatırlatılması ve yaygınlaştırılması için ülke genelinde başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.