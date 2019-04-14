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Danimarka'da aşırı sağcı Paludan'dan Müslümanlara yönelik provokasyon

Anadolu Ajansı
Danimarka'da aşırı sağcı Paludan'dan Müslümanlara yönelik provokasyon

Danimarka'da Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan'ın, Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Nörrebro semtinde düzenlediği gösteride, elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya fırlatmasının ardından olaylar çıktı.

Danimarka’da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın Müslümanların yoğun yaşadığı mahallede yaptığı provokasyon sonrasında olaylar çıktı.

Ekstra Bladet gazetesine göre, Müslümanların yoğun yaşadığı başkent Kopenhag’ın Nörrebro semtindeki Blaagards Plads Meydanı'nda polis çemberinde gösteri düzenleyen aşırı sağcı Paludan, elinde tuttuğu Kur’an-ı Kerim’i havaya fırlattı.

Paludan'un bu provokatif eylemi sonrasında olaylar çıktı. Çoğunluğu gençlerden kalabalık polise taş atıp konteynerleri ateşe verirken polis de kalabalığa karşı biber gazı kullandı. Paludan’a doğru koşan bir kişi emniyet güçleri tarafından engellendi.

Paludan, bölgeden polis eşliğinde uzaklaştırıldı.

Kopenhag Polisi, sosyal medya hesabından, olayların yaşandığı Blaagards Plads Meydanı civarında yaşayan vatandaşların evlerinden çıkmaması ve meydandan uzak durulması çağrısında bulundu.

Sıkı Yön lideri Rasmus Paludan, 22 Mart’ta Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını protesto ederek Kur’an-ı Kerim yakmıştı.

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