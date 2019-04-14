Ekrem İmamoğlu Fenerbahçe Galatasaray derbisinde

"Gideceğim kardeşim"

Bu yazıya İmamoğlu, “Neymiş? İmamoğlu neden maça gitmiş? Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net” şeklinde yanıt vermişti.