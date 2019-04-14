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Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe hakem sayesinde kaybetmedi

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe hakem sayesinde kaybetmedi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmemesinde hakem Ali Palabıyık'ın büyük etkisi olduğunu söyledi. Dilmen, Mehmet Topal'ın ikinci sarıdan atılması gerektiğini ve Fenerbahçe'nin attığı golden önce Feghouli'ye faul yapıldığını belirtti.

NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendiren Rıdvan Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın çok büyük hatalar yaptığını ifade etti.

Rıdvan Dilmen, Mehmet Topal'ın ikinci sarıdan atılması gerektiğini ve Fenerbahçe'nin attığı golden önce Feghouli'ye faul yapıldığını belirtti.

"Hakem iki büyük hata yaptı"

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şöyle:

"Ben maçı izlerken kalbim duracak kadar Fenerbahçeliyim ama ekrana çıktığım zaman da ne görüyorsak onu söylemek zorundayım. Kadıköy'ün dışında bu maç herhangi bir statta oynansaydı Galatasaray bu maçı kazanırdı. Fenerbahçe bugün kaybetmediyse bunun iki sebebi vardır. Birincisi taraftar, ikincisi ise hakem Ali Palabıyık. İki büyük hata yaptı bana göre. Fenerbahçe'nin 9 kişi kalması lazımdı, Mehmet Topal'ın atılması gerekiyordu. Elif Elmas'ın golünden önce de faul var."

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