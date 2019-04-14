Fenerbahçe Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 42. dakikasında Hasan Ali Kaldırım kırmızı kart gördü. Galatasaray 66. dakikada Onyekuru ile 1-0 öne geçerken, 71'de Eljif Elmas skoru eşitleyen isim oldu. Galatasaray'ın Kadıköy'deki galibiyet hasreti 20 yıla çıktı. Öte yandan lider Başakşehir ile puan farkı 5'e indi.
Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe, büyük bölümünü 10 kişi oynadığı maçta, Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadı'nda oynanan maç, takımların karşılıklı attığı gollerle 1-1 eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılıların golünü 66. dakikada Onyekuru atarken, Fenerbahçe'nin golü Eljif Elmas'tan geldi.
Bu sonuçla puanını 57'ye yükselten Galatasaray, lider Başakşehir'le arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Fenerbahçe ise 34 puanla 14. sırada yer aldı.
Öte yandan, Hasan Ali Kaldırım, mücadelenin 45. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ayrıntılar geliyor...
FENERBAHÇE: 1 - 1 :GALATASARAY
STAT: Ülker
HAKEM: Ali Palabıyık
FENERBAHÇE: Harun, Dirar, Skrtel, Serdar Aziz, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Eljif, Valbuena, Moses, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Semih Kaya, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim