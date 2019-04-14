Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylıları çıldırtan pozisyonlar

Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisinde Eljif Elmas ile bulduğu gol faul tartışmalarına neden oldu. Hakem Ali Palabıyık golden Nabil Dirar ile Feghouli arasındaki pozisyonu faul olarak değerlendirmedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dev derbiye ilk kez yöneten hakem Ali Palabıyık'ın yönetimi ve 71. dakikada VAR odasının verdiği karar damga vurdu.

Galatasaray taraftarı faul bekledi

Sofiane Feghouli ve Nabil Dirar arasında gelişen pozisyon sonra Fenerbahçe, Eljif Elmas ile 1-1 beraberliği sağlarken, sarı kırmızılı cepheden karara yoğun tepki geldi.

Orta sahada Sofiane Feghouli'den topu alan Dirar, Fenerbahçe'nin atağını başlattı. Dirar'ın kale önüne çevirdiği topu Eljif Elmas, Galatasaray ağlarına gönderdi. Gol pozisyon başlangıcında Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale nedeniyle VAR devreye girdi. VAR odasının incelemesinin ardından gol onaylandı.

Mehmet Topal'ın pozisyonuna kart vermedi

Bir diğer pozisyon ise Mehmet Topal'ın Onyekuru'ya yaptığı müdahale oldu. Topal art niyetli olmasa da Onyekuru'nun karnınan tekme attı. Pozisyonu avantaj oynatan Ali Palabıyık sonrasında ise faul kararı verdi. Sarı kartı bulunan Mehmet Topal'ın niyeti topa olduğunu değerlendiren hakem, pozisyonu kartsız geçiştirdi.