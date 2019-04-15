Abdurrahim Albayrak'tan hakeme tepki

Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi? Bir faul var ayağa basma var. VAR ile konuşup faulü veremiyorsunuz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu zamana kadar saygılarından sustuklarını ifade ederek, ''Konya maçında verilen penaltıda ısrarla yan hakem orta hakeme hocam temiz diyor ikinci sefer temiz diyor. Başkanımızın ve hepimizin ısrarıyla VAR ile arasındaki konuşma bir türlü açıklanmadı. Bugünlere gelindi. Bu hafta oynanan Rizespor maçında Rizespor'un 2 tane penaltısı verilmiyor ve takımımızın bu hafta Rizespor'la olan maçı ve o futbolcular cezalı duruma düşürülüyor. Hakikatten yazıktır günahtır. Linnes'e yapılan hareket yüzde bin kırmızı karttır. Bunu milyonlarca insan söylüyor. Fenerbahçe'nin golünden önce Feghouli'ye yapılan yüzde yüz faul ayağına basılıyor. Ne hikmetse bir türlü faul verilmiyor. VAR ile konuşuluyor bir netice alınmıyor. Bir pozisyonda hakem ilk önce kırmızı kart çıkartmak istiyor sonra vazgeçiyor sonra sarı kart çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra var ile konuşup kırmızı karta çeviriyor'' dedi.

"Eğer bir takım şampiyon ilan edilecekse açık açık ilan etsinler"

Albayrak, çabalarına, emeklerine yazık olduğunu dile getirerek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

''Arkadaşlar nasıl devam edeceğiz böyle. Bu kadar çabamıza bu kadar emeğimize hepsine yazıktır. Sadece Galatasaray için değil öbür kulüplere de yapılmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Eğer bir takım şampiyon edilecekse açık açık çıksın ilan etsinler. Herkes de boşu boşuna uğraşmasın. Bu kadar emeğe yazık günah değil mi? Bir faul var ayağa basma var. VAR ile konuşup faulü veremiyorsunuz. Arkadaşlar bildiğim bir çok şey var, bana söylenen birçok şeyler var. Üzülüyorum Türk futbolu adına markası adına. Son derece kızgınım. Zamanı geldiği zaman çok şey paylaşacağım.''