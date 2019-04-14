İstanbul seçimlerinde son durum!

İstanbul seçimlerinde sonuçların kilidi Maltepe'de oy sayımı yine durdu. AK Parti ve MHP'li üyeler tutanaklara imza atmayınca, oy sayımına ara verildi. İlçe Seçim Kurulu, son gelişmeyle ilgili toplantı yapıyor.

İSTANBUL seçimlerinde düğüm bir türlü çözülmüyor. AK Parti, seçimlerin yenilenmesi için olağanüstü itiraza hazırlanırken, Maltepe'de saat 21:00 itibariyle 1089 sandıktan 913'ünün sayıldığı aradaki farkın ise 13 bin 907 olduğu açıklandı. Sayımlara ise AK Parti ve MHP'li üyelerin imza atmaması üzerine ara verildi.

AK Parti ve MHP'nin itirazı üzerine Maltepe'de başlayan sayımlar sürüyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, Maltepe'de süren sayımlar için açıklama yaptı. Twitter adresinden son rakamları açıklayan Yarkadaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki farkın 13 bin 907 olduğunu duyurdu.

Sayımlar yine durdu

Maltepe'de oy sayımı devam ederken sayılı tamamlanan sandıklara ilişkin tutanakları AK Parti ve MHP'li üyeler imzalamadı. Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri oy sayımını durdurdu.

Neler olmuştu?

CHP'nin teklifi üzerine Maltepe'deki oy sayımında kurul sayısının artırılması kararlaştırılmış; ancak sayım devam ederken AK Parti ve MHP'li temsilciler ile CHP'liler arasında tartışma yaşanmıştı. Bir süre sayıma ara verilirken İlçe Seçim Kurulu oy sayımına cumartesi sabahı başlama kararı almıştı.

Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde önceki gün yaşanan arbedenin ardından YSK Maltepe İlçe Temsilciliği olayı tutanak altına almış ve bina için bazı güvenlik önlemlerinin alınmasına hükmetmişti.

Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayer, 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Bahar Efe ve Müdür Vekili Emel Kaplan’ın imzası bulunan tutanakta; Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde bulunan Galeri A salonuna terminallerde sayım esnasında gruplara gözlemci sıfatıyla siyasi partiler tarafından bildirilen kişiler ve 2’şer milletvekililenin dışında başka hiçbir kimsenin alınmaması kararlaştırılmıştı. Kararda ayrıca; “Salon girişinde bulunan boş camlı alan önünde çay servisi yapılmasın” ifadelerine yer verilmişti.