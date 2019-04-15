Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın oğlu Erkan Yılmaz’ın nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da iki ayrı nikah törenine katıldı. Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al’ın daha sonra da EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın oğlu Erkan Yılmaz’ın nikah şahidi oldu.

Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam İstanbul’da iki nikaha katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde Kısıklı’daki konutundan çıkarak Şişli Bomonti’de bulunan bir otele geldi.

Erdoğan, Diriliş Ertuğrul dizi oyuncusu Celal Al’ın nikah törenine katıldı.

Erdoğan daha sonra ise EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın oğlu Erkan Yılmaz’ın nikah törenine katıldı.