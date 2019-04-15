HABER /  GALATASARAY

Sinan Gümüş özür diledi

Anadolu Ajansı

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, takımının Fenerbahçe ile yaptığı derbi maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlarla ilgili "Suriyeli" benzetmesinden dolayı bir özür mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı oyuncu, takımın derbi maç için tesislerden ayrılması sırasında taraftarların uğurlamasını çeken Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.

''Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim" 
Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdurrahim Albayrak'tan hakeme tepki
Abdurrahim Albayrak'tan hakeme tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
THY'nin Bremen uçağına bomba ihbarı
THY'nin Bremen uçağına bomba ihbarı
Şanlıurfa'da ambar çöktü: 1 ölü 3 yaralı
Şanlıurfa'da ambar çöktü: 1 ölü 3 yaralı
İstanbul seçimlerinde son durum!
İstanbul seçimlerinde son durum!
Fenerbahçe Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim: Korkaksanız bu işi yapmayın
Fatih Terim: Korkaksanız bu işi yapmayın
Ersun Yanal: Kadıköy'ü Galatasaray'a gösterdik
Ersun Yanal: Kadıköy'ü Galatasaray'a gösterdik
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylıları çıldırtan pozisyonlar
Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylıları çıldırtan pozisyonlar
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe hakem sayesinde kaybetmedi
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe hakem sayesinde kaybetmedi
Yasak Elma 41. bölüm fragmanı
Yasak Elma 41. bölüm fragmanı
Alman istihbaratından aşırı sağ uyarısı
Alman istihbaratından aşırı sağ uyarısı
Derbi hangi kanalda Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta
Derbi hangi kanalda Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta
Yorumlar