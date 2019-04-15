Dirar: Kendimizi affettirmek istiyorduk

Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar, ''Taraftarımıza bu sezon kendimizi affettirmek istiyorduk ama zor bir maç oldu bizim için. Fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Birlikteliğimiz iyiydi." dedi.

Galatasaray karşısında Fenerbahçe adına beraberlik golünü atan Eljif Elmas ve bu golün asistini yapan Nabil Dirar maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Eljif Elmas'ın sözleri şu şekilde: "Bu derbide oynadığım için çok mutluyum, ilk kez oynadım. Gol attığım için de mutluyum. Bu seriyi devam ettirdiğim için de mutluyum, inşallah uzun süreler devam eder. Golü attığım anda hiçbir şey hissetmedim sadece taraftara gittim ve kendimi bıraktım."

Nabil Dirar ise şunları söyledi: "Çok zor bir yıl geçiriyoruz. Bu akşam da o zor yılın belki en özel maçına çıktık. Kazanmak için sahadaydık. Taraftarımıza bu sezon kendimizi affettirmek istiyorduk ama zor bir maç oldu bizim için. Fırsatlar geldi ama değerlendiremedik. Birlikteliğimiz iyiydi."

"10 kişi kaldığımızı düşünürsek iyi bir skor aldık diyebilirim. Maç sonu da başkanımız gelip bizi tebrik etti çünkü o da kolay bir maç olmadığını gördü. 10 kişiyle çok iyi mücadele ettik, her şeyimizi verdik."