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Atakan Yüksel'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya!

Atakan Yüksel'den Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 67 kilo finalinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı yenen Atakan Yüksel, altın madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Atakan Yüksel, altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen şampiyonada Atakan Yüksel, grekoromen stil 67 kilo final mücadelesinde Polonyalı Gevorg Sahakyan'ı 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Atakan Yüksel'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yüksel'e tebrik telgrafı gönderdi.

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