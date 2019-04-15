Muslera: Artık şampiyonluk bizim elimizde değil

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamada şampiyonluğun artık kendi ellerinde olmadığını belirtti.

Süper Lig'de Galatasaray, dev derbide Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken takımın deneyimli kalecisi ve kaptanı Fernando Muslera mücadeleyi değerlendirdi.

''Maçtan önemli bir konu var''

"Maçtan daha önemli bir konu var bence. Bugün ısınmaya çıkarken giydiğimiz çok güzel bir tişört vardı Can Bartu ve Metin Oktay'ın forma değişmesi. Fenerbahçe ve Can Bartu'nun ailesine başsağlığı diliyorum. Çok önemli bir ismi kaybettik." ''Fenerbahçe bulduğu tek pozisyonda golü attı'' "Burada 3 puan çok önemliydi çünkü şampiyonluk yolunda en önemli maçlarımızdan biriydi. Maç genelinde iyi oynayan bir Galatasaray vardı ama son vuruşlarda biraz daha etkili olmalıydık. Fenerbahçe bulduğu tek pozisyonda golü attı."

''Artık şampiyonluk bizim elimizde değil''

"Şu saatten sonra şampiyonluk bizim elimizde değil. 3 puan almak istiyorduk ama bunu yapamadık. Mücadele edeceğiz, bu saatten sonra Beşiktaş olsun, Başakşehir olsun, bunu düşünmememiz gerekiyor. Bugün bakıyoruz Fenerbahçe'nin hedefi yok ama bizden 2 puan alabiliyor. Kimin, nerede, kimden puan alacağı belli olmuyor."