Nagehan Alçı telefonla görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun bomba iddiasını yazdı

Habertürk'ten Nagehan Alçı, daha önce Galatasaray-Fenerbahçe asla gitmemeli dediği Ekrem İmamoğlu'nun maç sonrası kendisini aradığını ve aralarında geçen konuşmayı kaleme alarak, İmamoğlu'nun dikkat çeken iddialarını okuyucusuyla paylaştı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı yazısında, Ekrem İmamoğlu'nun çok konuşulacak bir iddia ortaya atarak ‘Beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar da oldu. ‘Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı' ifadelerini kullandığını aktardı.

İşte Alçı'nın yazısından ilgili kısım;

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası tam 22.56’da çaldı telefonum. Açtım. Karşımda Ekrem İmamoğlu’nun basın danışmanı değerli gazeteci Murat Ongun vardı.

‘Nagehan Hanım yazınızı Başkan dün okudu ancak sizinle konuşmak için özellikle maçın bitmesini bekledi. Kendisi yanımda’ diyerek telefonu Ekrem Bey’e verdi…

Son derece sıcak bir tonda konuşmaya başladı İmamoğlu ve şöyle başladı sohbete:

‘Nagehan Hanım yazılarınızı dikkatle okuyorum. Uyarılarınızı görüyorum ve önemsiyorum. İyi niyetle bunları yazdığınızı biliyorum. Bu telefonu da, ‘Bakın dediğiniz gibi olmadı, ben halkımla birlikteyken hiç sorun olmaz’ demek için maç sonrası açmak istedim. Fakat hassasiyetiniz çok kıymetli. Kaygılarınızı bizzat sizden dinlemek isterim’ dedi.

Ekrem Bey ile uzun uzun konuştuk. Ben meramımı anlattım. O da şunları ifade etti:

'Ben bu maça şimdi gitmeye karar vermedim'

‘Ben bu maça şimdi gitmeye karar vermedim. Seçim öncesi gideceğimi söylemiştim. Hatta Pendik’te gezerken bir gence beraber gitme sözü de vermiştim. Bu akşam sözümü tuttum o arkadaşı da yanımda götürdüm.’

Sohbet genel olarak 31 Mart sonrası sürecine de geldi ve orada İmamoğlu, ‘Ben hep birleştirici, bütünleştirici olmaya gayret ettim, ediyorum. Ama nereye gidersem gideyim büyük bir kalabalık toplanıyor.

Bakın biraz önce Bağdat Caddesi’nde bir yemek yiyelim dedik, bizi gören 5000 kişi toplandı ‘mazbata’ diye bağırmaya başladı, sonra çay içmeye gittik aynı şey.

Bunlar doğal olarak gelişiyor. İnanın bunları ben organize etmiyorum. Şayet karşı tarafın dediği gibi bir şaibe, hile varsa bunun sokakta karşılığı olur.

Ben 12 gündür sokaklarda her mahalleye giriyorum, her türlü görüşten seçmenle karşılaşıyorum, hiç kimse de bana hile yaptın, oy çaldın demiyor herkes tebrik ediyor’ dedi.

Çok vahim bir iddia

Tam bu sırada durakladı ve sonra da ‘Fakat beni bu maçlara gitmekten alıkoymaya çalışanlar da oldu’ diye ekledi…

Ben ‘Kim bunlar, ne yaptılar?’ deyince de şöyle konuştu:

‘Kulüpleri arayıp tehdit ettiler Nagehan Hanım. Hem Beşiktaş’a, hem Fenerbahçe’ye İmamoğlu maça gelmesin diye telefon açıldı.’

İmamoğlu’nun ağzından bir anda dökülen bu şok edici iddianın ardından Ekrem Bey’e yeniden sordum:

‘Yani Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin sizin maça gelmemenizle ilgili tehdit edildiğini mi söylüyorsunuz?’

‘Evet aynen’ diye cevap verdi…

‘Bunu yazabilir miyim’ dedim ‘Yazabilirsiniz hatta buyurun yazın’ diye yanıtladı.