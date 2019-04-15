Gürsel Tekin'in "Bankamatik memuru" paylaşımı "Koca bir yalan" çıktı!

CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili "Tam 4 bin bankamatik memurunun işine son verildi" iddiası "Koca bir yalan" çıktı.

CHP'li Vekil Gürsel Tekin, resmi Twitter hesabından "Antalya Büyükşehir Belediyesinden tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verildi" diye yazdı.

Gerçeği ortaya çıkardı

Gökhan Kahraman, Tekin'in bu iddiasının ardından sosyal medya hesabından gerçeği açıkladı.

Kahraman, Twitter'da şu paylaşımı yaptı:

Antalya'da yerel bir gazeteci telefonla Gürsel Tekin'i arar ve bütün gerçeği kayıt eder. Oratada sadece koca bir YALAN vardır.

İlgili tweet ise şöyle: