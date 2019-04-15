HABER /  EKONOMİ

Almanya'da dev bankaların birleşmesine çalışanlardan tepki

Almanya'da dev bankaların birleşmesine çalışanlardan tepki

ALMANYA'nın iki büyük bankası Deutsche Bank ve Commerzbank’ın birleşme planına ilişkin yapılan bir ankete göre Deutsche Bank çalışanları birleşmeyi istemiyor.

ALMANYA'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ve Commerzbank birleşmek üzere görüşmeler gerçekleştiriyor. Deutsche Bank çalışanları arasında yapılan bir ankete göre ise, çalışanların yüzde 69'unun iki bankanın birleşmesini istemediği ortaya çıktı.

Ankete göre birleşme halinde üç yıl içerisinde işlerini kaybedeceklerine inanan Deutsche Bank çalışanlarının oranı yüzde 83 olurken, birleşme nedeniyle 30 bin çalışanın işini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deutsche Bank, yıl sonuna kadar 98 bine yakın olan çalışan sayısını 90 binin altına düşürmeyi hedefliyor.

Geçen yıl alınan banka uyum sağlamadı
Deutsche Bank Denetleme Kurulu Başkanı Paul Achleitner, iki bankanın birleşmesiyle ilgili Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing için hazırladığı raporda geçtiğimiz yıl satın alınan Postbank'ın Deutsche Bank'a uyumunun henüz gerçekleşmediğini, öncelikle bu iki bankanın uyumunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

Deutsche Bank'ın Commerzbank'ı satın almasının ekonomik olarak isabetli bir karar olmasına rağmen uygulamada başarılı bir birleşmenin olmayacağı belirtiliyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ihan Omar'ı hedef gösteren New York Post'a boykot çağrısı
Ihan Omar'ı hedef gösteren New York Post'a boykot çağrısı
Ekrem İmamoğlu CHP'nin resmi sistesinde İBB Başkanı olarak eklendi Çok tartışılacak bir adım daha
Ekrem İmamoğlu CHP'nin resmi sistesinde İBB Başkanı olarak eklendi Çok tartışılacak bir adım daha
AK Parti'den Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na suç duyurusu!
AK Parti'den Maltepe İlçe Seçim Kurulu'na suç duyurusu!
İstanbul belirsizliği dolar geriyor işte 15 Nisan dolar kuru
İstanbul belirsizliği dolar geriyor işte 15 Nisan dolar kuru
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin’i dolu vurdu zarar pazar tezgahlarına da yansıyacak
Mersin’i dolu vurdu zarar pazar tezgahlarına da yansıyacak
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
15 Nisan evde bakım maaşı yatan yeni iller 36 ilde yattı
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Ramazan ne zaman 2019 Diyanet ilk oruç hangi gün?
Muslera: Artık şampiyonluk bizim elimizde değil
Muslera: Artık şampiyonluk bizim elimizde değil
Dirar: Kendimizi affettirmek istiyorduk
Dirar: Kendimizi affettirmek istiyorduk
Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanı
Bahar nezlesine dikkat! İşte belirtileri
Bahar nezlesine dikkat! İşte belirtileri
23 Nisan üniversiteler tatil mi 22 Nisan tatil oldu mu?
23 Nisan üniversiteler tatil mi 22 Nisan tatil oldu mu?
Yorumlar