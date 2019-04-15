Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?

Başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız şu günlerde aşk sarhoşu. Büyül ilgi toplayan Alice müzikalinde rol alan ve Şapkacı'yı oynayan Şükrü Özyıldız, müzikalin dansçısı Huri Murphy ile aşk yaşıyor. Peki kimdir Huri Murphy, kaç yaşında, aslen nereli?

Başarılı ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız yeni bir aşka yelken aşkı, 1 yıllık yalnızlığına yeni sevgilisi ile son verdi. Alice müzikalinde Şapkacı rolünü oynayan Şükrü Özyıldız, dizinin dansçısı Huri Murphy ile aşk yaşıyor. Huri Murphy, müzikalin koreografı olan Beyhan Murphy'nin kızı. Peki Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi Huri Murphy aslen nereli, kaç yaşında ve Şükrü Özyıldız ile aralarında kaç yaş fark var?

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU: 'Alice' müzikalinde 'Şapkacı'yı oynayan Şükrü Özyıldız bir yıllık yalnızlığına son verdi Müzikalin koreografı Beyhan Murphy'nin kızı, dansçı Huri Murphy ile aşk yaşamaya başladı.

Çift önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Şükrü Özyıldız sevgilisi Huri'yi öpücüklere boğdu.

OKULLU DANSÇI: Huri Murphy, Yıldız Teknik Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra Rotterdam Dans Akademisi'nde okudu.

Ardından 'Leeds Northern School of Contemporary Dance'i bitirdi. MDTist adlı toplulukta dans ediyor.

Şükrü Özyıldız, nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR: İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz'e gitmiştir.

Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir. Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.

Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür.

2013 yılında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.

2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.

2015'te yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı. Dizi düşük reytinglerden dolayı 18.bölümde final yapmıştır.