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Altın 240 lirayı aşmak üzere işte 15 Nisan altın fiyatları

Altın 240 lirayı aşmak üzere işte 15 Nisan altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 240,3 lira seviyesinde dengelendi. 

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 primle 239,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılıyor. 

Saat 09:27'de gram ve çeyrek altın fiyatları

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşu, altının gram fiyatında gerilemenin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade etti.  Memiş, gram altında 237 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşlerin 233 liraya kadar devam edebileceğini, 241 liranın yukarı kırılması durumunda ise 247 liranın hedef olabileceğini bildirdi.

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