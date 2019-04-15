Petrol fiyatlarında haftalar sonra bir ilk düşmeye başladı

Petrol fiyatları, son üç yılın en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirmesinin ardından, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısındaki artışın rallinin ateşini düşürmesi ile birlikte haftaya gevşek bir tonda başladı.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki altı haftada yüzde 14'ün üzerinde değer kazanmasının ardından yüzde 0.8 kadar düştü. Petrol sahası hizmetleri tedarikçisi Baker Hughes'ın Cuma günü açıkladığı verilere göre, ABD'de aktif petrol sondaj kuyusu sayısı altı haftalık düşüşün ardından üst üste ikinci haftayı da artışla tamamladı.

Ham petroldeki düşüş, şirket karları ve Çin ekonomik verilerinin ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişeleri azaltmasının ardından Asya hisse senetlerinin Pazartesi günü altı ayın zirvesine çıkmasına rağmen gerçekleşti.

Üretimde düşüş kararı alınmıştı

Ham petrol bu yıl, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının üretimi kısması ve İran, Venezuela ve Libya'daki planlanmamış üretim düşüşlerinin de arzı daha da sıkılaştırmasının ardından yüzde 40 civarında ralli yaptı. Ancak, talep görünümü, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen hafta 2019 yılı büyüme tahminini son 10 yılın en düşük seviyesine indirmesi ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) talep projeksiyonlarının düşürebileceği uyarısının ardından pek de olumlu değil.

Petrolde ralli henüz bitmedi

Tokyo'da Japan Oil, Gas and Metals National Corp. baş ekonomisti Takayuki Nogami, "Kısa vadede, ham petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD'de artan sondaj kuyusu sayısını ve IMF'in küresel ekonomiye yönelik karamsar öngörüsünü yansıtıyor, ancak bu düşüş ayrıca kar satışlarından da kaynaklandı," dedi ve Libya ve diğer bölgelerdeki arz aksaklıkları dikkate alındığında, rallinin bittiğini söylemek için çok erken olduğunu sözlerine eklediç

Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 31 sent ya da yüzde 0.5 düşerek Singapur saati ile 13:05'te varil başına 63.58 dolara geriledi. Fiyatlar erken saatlerde 48 sent kadar geriledi. Kontrat geçen hafta yüzde 1.3 yükseldi.

Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 19 sent ya da yüzde 0.3 düşerek varil başına 71.36 dolara geriledi. Kontrat geçen hafta yüzde 1.7 yükseldi. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 7.64 dolar primli işlem gördü.