Fehmi Koru, "İstanbul kaybedildi" deyip aldığı kulis bombasını patlattı!

Fehmi Koru son yazısında, "İstanbul her halükarda AK Parti tarafından kaybedildi; en doğru tavır uzatmadan bunu kabul etmektir." ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru, "Bu konuları bilebilecek durumdaki bir dostum 'AK Parti’nin son seçimde aldığı oy sunulmaya çalışıldığı gibi değil, oyu yüzde 35 civarına düştü, MHP’nin oyu da yüzde 15’i buldu; AK Parti ortağı MHP’ye 10 il ve yaklaşık 50 önemli ilçe belediye başkanlığını hediye etmiş oldu' görüşünde" diye yazdı.

"Yeni sistem ‘yüzde 50+1’ dayattığı için"

Koru, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da, parti yönetiminden isimlerle yaptığı değerlendirmelerde, “Eski sistem olsaydı en çok oyu alan kazanacağı için bu seçimde kaybettiğimiz hemen bütün büyükşehirler yine bizde kalacaktı; yeni sistem ‘yüzde 50+1’ dayattığı için bunlar başımıza geldi” dediği birkaç kanaldan kulağıma ulaştı" açıklaması yaptı.

"MHP iktidar ortağı AK Parti’den daha kazançlı"

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ de ‘yüzde 50+1’ dayatması yaptığı için MHP ile ittifak kurmak zorunda kaldı AK Parti…" diye yazan Koru, "Doğal olarak, ‘Cumhur İttifakı’ dışında kalan partiler de stratejik davranmaya başlayınca, sonunda ortaya şimdiki tablo çıktı: ‘Cumhur İttifakı’nda MHP iktidar ortağı AK Parti’den daha kazançlı; büyük kentlerde de muhalefetin stratejik tavrı dengeleri AK Parti aleyhine çevirdi" ifadelerini kullandı.

"İstanbul kaybedildi"

"İstanbul her halükarda AK Parti tarafından kaybedildi. En doğru tavır, hiç uzatmadan bunu kabul etmektir" diyen Koru şu öneriyi sundu:

O kadronun bundan sonra esas düşünmesi gereken, ittifak için altlarını oyan MHP’den daha az zararlı -hatta eski güzel günleri canlandırmaya da yarayabilecek- bir müttefik bulmak olmalı. Kendilerine daha yakın, ülkeyi birlikte daha rahat yönetebilecekleri bir müttefik…

"AK Parti eskiden o ittifakı içinde taşıyordu"

Koru, sözlerini şöyle sürdürdü: Yeni parti kurulmasın diye tedbirler almak yerine, gardını düşürmeli ve vaktiyle kendi içerisinde bulunanlardan bunu yapacaklara şükran duymalı.

“AK Parti eskiden o ittifakı içinde taşıyordu” diyorum ve bu yazıya burada son veriyorum.