HABER /  EKONOMİ

ABD Çin'e baskı yapmaktan vazgeçti anlaşma yakında

ABD Çin'e baskı yapmaktan vazgeçti anlaşma yakında

Ticaret savaşlarında olan ABD ve Çin arasında gerilim azalıyor. ABD, Çin ile yürüttüğü ticaret müzakerelerde anlaşmanın ön koşullarından biri olarak nitelediği sanayi teşviklerine son verilmesi talebinden vazgeçti.

Konu hakkında kendilerine bilgi verilen iki kaynağa göre, ABD'li müzakereciler, gelecek bir ay veya buna yakın bir sürede ticaret anlaşmasına ulaşabilmek için sanayi teşviklerinin kaldırılması talebinden vazgeçerek daha hızlı sonuç alabilecekleri alanlara ağırlık vermeye karar verdi.

İki kaynak, ABD'li müzakerecilerin ağırlık vereceği alanları zorla teknoloji transferi, fikri mülkiyet haklarının daha sıkı korunması ve ABD'li şirketlerin Çin piyasalarına girmesinin kolaylaştırılması olarak niteledi. Çin daha önce bu konularda taviz verebileceğinin sinyalini vermişti.

Bir kaynak, sanayi teşvikleri konusuna atıfta bulunarak, "Bu konu hakkında hiçbir ifade olmayacak anlamına gelmiyor, ancak çok ayrıntılı veya kesin olmayacak" dedi.

Sanayi teşvikleri, Çin hükümetinin temel ekonomi politikalarıyla iç içe bir konu olduğu için müzakerelerin sıkıntılı bir kısmını oluşturuyor. Pekin uzun vadeli gelişimini stratejik olarak belirlediği sektörlerdeki kamu şirketlerine teşvik ve vergi indirimleri sağlıyor.

Bu arada Beyaz Saray, Reuters'ın konu hakkındaki sorularını ABD Ticaret Temsilcisi'nin makamına yönlendirdi, ancak buradan sorulara yanıt gelmedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark
İstanbul seçim sonuçları YSK verilerine göre Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki fark
CCHP Maltepe'deki yeniden sayım kararı için harekete geçti
CCHP Maltepe'deki yeniden sayım kararı için harekete geçti
İlber Ortaylı'dan Ermeni iddiası geldikleri yeri açıkladı
İlber Ortaylı'dan Ermeni iddiası geldikleri yeri açıkladı
Gürsel Tekin'in "Bankamatik memuru" paylaşımı "Koca bir yalan" çıktı!
Gürsel Tekin'in "Bankamatik memuru" paylaşımı "Koca bir yalan" çıktı!
Şenol Güneş'in yerine bomba isim! Anlaşma tamam
Şenol Güneş'in yerine bomba isim! Anlaşma tamam
Nagehan Alçı telefonla görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun bomba iddiasını yazdı
Nagehan Alçı telefonla görüştüğü Ekrem İmamoğlu'nun bomba iddiasını yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Şükrü Özyıldız'ın yaşı kaç yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı
Şükrü Özyıldız'ın yaşı kaç yeni sevgilisi ile arasındaki yaş farkı
Altın 240 lirayı aşmak üzere işte 15 Nisan altın fiyatları
Altın 240 lirayı aşmak üzere işte 15 Nisan altın fiyatları
Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 66. bölüm fragmanı
Huri Murphy kaç yaşında aslen nereli Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi
Huri Murphy kaç yaşında aslen nereli Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi
Petrol fiyatlarında haftalar sonra bir ilk düşmeye başladı
Petrol fiyatlarında haftalar sonra bir ilk düşmeye başladı
19 Nisan 2019 ne kandili var 19 Nisan kandil mi
19 Nisan 2019 ne kandili var 19 Nisan kandil mi
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?
Şükrü Özyıldız'ın sevgilisi kim Huri Murphy kaç yaşında?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
22 Nisan tatil mi okullar pazartesi günü yarım gün mü?
Yorumlar