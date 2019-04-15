İşçiye Mayıs'ta en az ne kadar ek yapılacak! Rakamlar belli oldu

Mayıs, 500 bin kamu işçisi için ikramiye ayı olacak. 26 günlük ikramiyenin ikinci yarısı 31 Mayıs'ta ödenirken hesaplara en az 792 lira yatırılacak.

Kamu işçileri için Mayıs ikramiye ayı olacak. 26 günlük ilave tediyenin (ikramiye) ilk yarısını ocak'ta alan kamu işçileri, ikinci yarısını ise 31 mayıs'ta alacak. ikramiye; ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 52 günlük tutarı kadar olacak.

Net 3 bin 170 TL

SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Her yılın ilk yarısında 26 günlük tutar ödenirken, ikinci yarısında da Cumhurbaşkanı kararıyla bir 26 günlük tutar daha veriliyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 170 lira alacak.

31 Mayıs'ta 792,57 Lira verilecek