ABD'den yeni tasarı Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silecekler

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Amerikalı iki senatör Bob Menendez ve Marco Rubio’nun senatoya görüşülmesi için sunduğu Türkiye'nin canını fena yakacak yasa tasarısından ayrıntılar aktardı.

Amerika tüm hatlarıyla Türkiye'yi hedef almış durumda. Rus S-400 füzelerinin satın alınmasına karşı çıkan Washington tehdit dilini artık sahaya taşımaya hazırlanıyor.

Ekonomik yaptırım hazırlığındaki ABD'nin yeni hamlesini, Habertürk Washington muhabiri Serdar Turgut, "İstanbul bir şekilde çözülür ama Doğu Akdeniz'i kaybetmeye doğru gittiğimize emin olabilirsiniz" başlıklı yazısında aktardı.

Hemen her cümlesinden buram buram kötü kokular yükselen tasarının bazı detaylarını Turgut böyle paylaştı:

Doğu Akdeniz'de ABD'nin yeni düşmanı Türkiye

"Tasarının resmi amacı ilk sayfasında şöyle açıklanıyor: "Bu tasarı Doğu Akdeniz’de güvenlik ve enerji işbirliklerinin geliştirilmesi ve diğer amaçları taşımaktadır."

Metni benim gibi dikkatle okursanız diğer amacın da Türkiye'yi Doğu Akdeniz'den silmek olduğunu görebiliyorsunuz.

Bir süredir yapılan temaslar zaten bu adımın altyapısı hazırlanmaktaydı. Amerika bölgede İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs (Rum Kesimi) ile bir stratejik ortaklık oluşturuyor. Bu ülkeler gerekirse Mısır’ın desteğini de alarak Akdeniz'deki dev doğalgaz enerji alanlarına ve ülkelerin ulusal güvenliğine dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı ortak hareket etmeyi taahhüt ediyorlar. 'Ortak hareket' kavramı içine askeri işbirliği de konuluyor.

Bu bağlamda hem Yunanistan hem de Kıbrıs Rum Kesimi ABD’ye silah, askeri gemi ve asker konuşlandırması için yeni imkanlar açıyor ve hatta ABD, Kıbrıs Rum Kesimi'ne yeni silahlar satmayı da taahhüt ediyor.

Dışardan gelebilecek tehditlerin tanımlandığı bölümde ise ilk önce terör örgütleri belirtiliyor ve sonra da eğer Rusya’dan S-400’leri aldığı takdirde Türkiye’ye de böyle bakılacağının işareti verilmiş. Bu bölümde Türkiye’ye bu durumda yeni yaptırımlar uygulanacağı da tekrarlanmış."

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