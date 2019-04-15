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Kepçe operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu

Kepçe operatörü olarak çalıştığı belediyeye başkan oldu

BAYBURT'un Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak görev yapan Yavuz Bakır, yerel seçimde aday gösterildiği MHP'den belediye başkanlığına seçildi. Mazbatasını alan Yavuz, görevine başladı. 

Gökçedere Belde Belediyesi'nde iş makinesi operatörü ve şoför olarak çalışan Yavuz Bakır, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, MHP'den aday gösterildi.

Belediyede yazı işleri müdürü olarak görev yapan, AK Parti'li aday Doğan Ay ile yarışan Yavuz, 83 oy farkla belediye başkanlığına seçildi. Mazbatasını alan Yavuz, makamına geçip, görevine başladı. 

Seçimin ardından beldede, rakibi AK Parti'li Doğan Ay ile halkla buluşan Başkan Bakır, kendisine destek verenlere teşekkür etti. Yıllardır belediyede operatör ve şoför olarak çalıştığını belirten Bakır, "Şimdi belediye başkanı seçildim. AK Parti'nin adayı Doğan Ay'la biz 25 yıl aynı kurumda çalıştık ve bu süreçte dostça seçime gittik. Bana nasip oldu, kazandım. Bundan sonra Doğan Ay'la birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Doğan Ay ise 27 yıldır Gökçedere Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunduğunu anlatarak, "Yavuz Bakır ile seçim sürecinde centilmence bir yarış içerisinde olduk. Seçim sonucunda kazanan o oldu. Bizim ortak hedefimiz Gökçedere'ye hizmet" diye konuştu.

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