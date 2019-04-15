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Cumhurbaşkanlığı'nda çalışacak 7 bilişimci aranıyor

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı'nda çalışacak 7 bilişimci aranıyor

 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca, veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında 7 bilişim uzmanı alınacak. 

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığında istihdam edilmek üzere sözlü ve uygulamalı sınav sonucu 7 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alınacak personel veri analizi, geliştirme ve raporlama, yazılım geliştirme alanlarında çalışacak. 

Başvuracakların fakültelerin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekiyor. 

Başvurular, Başkanlığın "http://www.sbb.gov.tr" internet adresinden 15-29 Nisan döneminde yapılabilecek.

İstihdam edilecek personele 12 bin 744,98 lira aylık brüt tavan ücret ödenecek.  Başkanlık, tavan ücretin altında sözleşme düzenleme ve ödeme yapma yetkisini kullanabilecek. 

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