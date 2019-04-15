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Yeni Havalimanı fırsatçıların kapısı oldu yol ücretini 12 kat fazla aldılar

İhlas Haber Ajansı
Yeni Havalimanı fırsatçıların kapısı oldu yol ücretini 12 kat fazla aldılar

AVUSTRALYA'dan uçakla İstanbul’a gelen Lübnan asıllı Avusturalyalı turist iş adamı, kendisini Yeni Havalimanı’ndan Aksaray’a götüren turizm firmasına tam 12 kat fazla ücret ödedi.

Rezalet olay geçtiğimiz Salı günü saat yaşandı. İddiaya göre, Lübnan asıllı Avustralya vatandaşı iş adamı Ahmet El Tallawi 17 arkadaşıyla Avustralya’nın Sidney şehrinden uçağa binerek İstanbul’a geldi. El Tallawi uçaktan indikten sonra havalimanındaki bir turizm firmasına giderek Aksaray’daki oteline gitmek istediğini söyledi.

Kesilen faturayı imzalayarak alan turist ardından kendisi için hazırlanan VIP aracına binerek, otele doğru yola çıktı. Bir süre sonra oteline ulaşan iş adamı yerleştikten sonra ödemelerini kontrol ettiğinde kredi kartından kesilen 310,51 Avustralya doları (bin 200 lira) görünce neye uğradığını şaşırdı. 

12 kat fazla ücret aldı 
O süre boyunca İstanbul’da işlerini halleden adam ardından arkadaşlarıyla bir araya geldi. Burada turizm firmasına yaptığı bin 200 lira ödemeden bahseden iş adamı, şehirde bulunduğu süre boyunca anlaştığı bir şoföre faturayı gösterdi. Türk şoför faturaya bakmasının ardından turistten normalinden 12 kat fazla ücret alındığını gördü.

Vereceği ücret en fazla 150 lira olacaktı
Durumu İngilizce, Arapça ve Türkçe olarak iş adamına anlatan şoför, taksi ile yolculuğu gerçekleştirdiğinde 100, UBER ile gerçekleştirdiğinde ise 150 lira bir ücret ödendiğini anlattı. Bunun üzerine şoför ile birlikte havalimanındaki firmaya giden turist, yetkililerden faturanın iptalini istedi. Ancak iddiaya göre yetkililer turist ile ilgilenmedikleri gibi durumu da düzeltmedi. 

Yetkili makamlara şikayette bulundu
Burada bir şoka uğrayan turist El Tallawi ardından dolandırıldığını düşünerek İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü arayarak ve mail atarak şikayette bulundu. Bununla da yetinmeyen iş adamı Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) de konuyla alakalı bilgi verdi. Yaklaşık 40 kilometrelik mesafeye böyle bir ücret ödemesinden dolayı duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren iş adamı, ilk kez başına böyle bir şey geldiğini belirtti. 

Bu yapılan haramdır
Yabancı turist başından geçenleri şu şekilde anlattı:  “Havalimanında kendime taksi çağırdım, taksici benden 320 Avustralya Doları aldı. Bu şey haramdır. Biz de Türk devletinden, buraya gelen vatandaşlara makul taksi ücretleri sağlamasını talep ediyoruz. Bu şey zulüm ve haramdır.  Bu yerlerde vatandaşları kazıklamayı önleyenlere çok çok teşekkür ederim” dedi. 

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